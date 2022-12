Una ciaspolata notturna con guide esursionistiche nel vallone del Cros a Limone

Venerdì 9 dicembre Limone Piemonte propone una ciaspolata in notturna al Vallone del Cros accompagnati dalle guide escursionistiche Daniele e Monica Dalmasso.

Una camminata dedicata agli amanti dell’outdoor, che potranno ammirare al chiar di luna l’anfiteatro roccioso che sovrasta Limone, una zona di grande fascino naturalistico che porta ancora i segni di un passato in cui era ospitata una rinomata stazione sciistica frequentata soprattutto da cuneesi e valligiani.

Ritrovo alle 18.30 in località Maneggio, nei pressi del piazzale degli impianti di sci. L'itinerario prevede un tempo di risalita di un’ora e mezza, con un dislivello di 350 metri, ed è quindi adatto ad adulti e ragazzi con una buona abitudine all'attività fisica e alla camminata in montagna. Il rientro a Limone è previsto per le 22.30/23.

I partecipanti dovranno presentarsi muniti di attrezzature e abbigliamento consono alla stagione e al meteo: racchette da neve, bastoncini, pila frontale, scarponcini e capi impermeabili, berretto, guanti, scaldacollo o buff, cibo, borraccia d'acqua e/o thermos di the caldo, artva, pala e sonda. Per chi fosse sprovvisto di parte dell'attrezzatura, è prevista la possibilità di noleggio.

Il percorso potrebbe subire variazioni in caso di necessità a discrezione degli accompagnatori. In caso di brutto tempo o mancanza di neve l'escursione potrebbe essere rinviata o annullata.

L’iniziativa ha un costo di 15 euro a persona, con riduzioni per famiglie, bambini e ragazzi.

È possibile registrare la propria partecipazione entro il giorno precedente l'escursione. Per info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – 320 9135911 (Daniele) – moni.dalmasso@libero.it.