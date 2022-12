Calcio Serie D: De Souza risponde a Galasso, Fossano-Pinerolo finisce 1-1

Un Fossano mai domo sebbene ancora non sostenuto dalla buona sorte (due pali colpiti) rimonta lo svantaggio contro il Pinerolo e pareggia 1-1 nella sfida del Pochissimo. Decisivo l'ingresso di De Souza nella ripresa ma segnali incoraggianti giungono anche dai nuovi acquisti Alvitrez e Alfiero, ingaggiati per migliorare il tasso tecnico e di esperienza della squadra.

CRONACA

Buon avvio dei padroni di casa, nel cui 11 iniziale figurano entrambi i nuovi arrivati. Al 5' proprio Alfiero riceve nel cuore dell'area, controlla e va al tiro, bloccato a terra senza patemi da Faccioli. Grande chance blues al quarto d'ora. Pregevole azione personale di Coulibaly, conclusa con un velenoso tiro-cross che inganna il portiere avversario. La corsa del pallone, però, si ferma sul palo e Galvagno non riesce a ribattere in rete. Il Pinerolo risponde, al 20', con Maio il cui mancino dal limite dell'area viene neutralizzato da Chiavassa. Pinerolo in vantaggio alla mezz'ora di gioco. Combinazione tra Ciliberto e Sangiorni e pallone largo per Galasso che trafigge Chiavassa, 0-1. Passano pochi secondi ed i ragazzi di Viassi incocciano il secondo palo della giornata, nell'occasione con Alfiero. Il Fossano ci crede ed è ancora pericoloso, con Coulibaly. Conclusione da pochi passi, Faccioli si salva come può. Squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero: Pinerolo avanti, partita apertissima.

Primo cambio per Viassi al 53': Mazzafera rileva Tarantino. Poco dopo ci prova Alvitrez da fuori area, Faccioli mette in angolo. Il Pinerolo prova a pungere in contropiede. Ciliberto porta palla e suggerisce per Costantino, a lato il diagonale del numero 9 ospite. La gara si accende, il Fossano si riversa in attacco. Fogliarino pesca Alfiero. Il bomber controlla bene ma non inquadra lo specchio della porta. Forze fresche, ad un quarto d'ora dalla fine, da una parte e dall'altra con De Souza e Avantaggiato in campo per Galvagno e Galasso. Decisivo l'ingresso di De Souza. Proprio lui, infatti, è il più reattivo su una sponda aerea di Scotto: colpo di testa in tuffo e Faccioli beffato, 1-1 al 77'. Analoga situazione ma con finale differente due minuti dopo. Punizione di Alvitrez, stavolta De Souza anticipa tutti ma mette sul fondo. Cinque i minuti di recupero assegnati dall'arbitro, poi il triplice fischio: finisce 1-1 tra Fossano e Pinerolo.

TABELLINO

Fossano (4-2-3-1): Chiavassa, Delmastro, Cannistrà, Scotto, Foschi; Tarantino (53' Mazzafera), Alvitrez; Coulilbaly, Galvagno (75' De Souza), Fogliarino; Alfiero. A disp: Ricatto, Medda, De Souza, Tarsitano, Malltezi, Viglietta, Bellucci, Marin. All Viassi

Pinerolo (4-3-3): Faccioli, Amansur, Tonini, Ciletta, Campagna (84' Ambrogio); Ozara, Sangiorgi, Ciliberto; Galasso (75' Avantaggiato), Costantino, Maio. A disp: Bonissoni, Viretto, Ferrato, Dedominici, Campra, Andretta, Margaglione. All Rignanese

Gol: 30' Galasso, 77' De Souza

Ammoniti: Costantino, Coulibaly, Ozara

Arbitro: Angelo Davide Lotito di Cremona, assistenti Angelo Giuseppe Fantini di Busto Arsizio e Simone Corbetta di Como