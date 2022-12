A Scarnafigi mattinata di festa e scambio di auguri per il gruppo alpini locale

Come consuetudine, con l'arrivo di dicembre, il gruppo alpini di Scarnafigi organizza una giornata di aggregazione per ringraziare il Signore dell'anno trascorso e per scambiarsi gli auguri per le Festività. Stamani il ritrovo era previsto per le 10 presso la chiesa del paese, dove il padre francescano Sergio Spiga di S.Bernardino di Saluzzo ha officiata l'omelia. La mattinata si è conclusa con il pranzo sociale.