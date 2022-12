La Delegazione FAI Saluzzo ha presentato il suo calendario 2023

Patrimonio artistico e ambientale, beni del cuore e volontà di tutelarli, personaggi, vite, caratteri e storie di lavoro che sono la propositività di un territorio in movimento, ma che non perde identità e che si fa guardare con occhi nuovi , sorprendendo in un quadro d’insieme lungo i 12 mesi del nuovo anno alle porte.

La Delegazione FAI Saluzzo, il Gruppo Giovani FAI e il gruppo FAI di Savigliano, hanno presentato il calendario da tavolo per 2023, realizzato sul tema conduttore dell’impegno e salvaguardia del patrimonio nazionale, mission del Fondo per l’Ambiente italiano.

Calendario che come quello dell’edizione 2019 lega 12 personaggi delle Terre del Monviso, ambasciatori in Italia e in Europa, in vari ambiti: dalla cultura allo sport, dall’industria alla comunicazione, dalla moda al food, abbinati a luoghi del “cuore “ segnalati da 12 nuovi componenti della Delegazione saluzzese, volontari FAI.

Ecco i dodici volti del calendario:

Per lo sport, il coraggio e la forza interiore di una atleta paralimpica, Sabina Fornetti, campionessa di sitting volley, ma anche l’energia e la grande tenacia della giovane promessa del nuoto saviglianese Sara Curtis.

L’imprenditoria ha il volto di Oreste Frandino, presidente Sedamyl, (rappresentato dal figlio Stefano) uomo di grande capacità e calore umano che in duo con il fratello Mario ha fatto crescere esponenzialmente l’azienda famigliare, mentre Ezio Mauro è il giornalista italiano che tutti conoscono, storico, opinionista, che a Dronero, la sua radice, si è fatto le ossa per la brillante carriera professionale.

Marzo è il mese abbinato a Lodovica Gullino, direttrice di Agrinnova, Vicerettore dell’Università di Torino che ha nel Dna Saluzzo: per lei che si occupa di cura delle piante ad alti livelli, non solo un campo di indagine, ma un contenitore di umanità e bellezza.

“Una bellezza diffusa intorno a noi – ha sottolineato Marco Piccat Capo Delegazione FAI Saluzzo, nella veste di presentatore dell’evento - che ci permette di vivere emozioni e ci induce a testimoniare il plauso a chi lavora per dare nuova e lunga vita ai beni, con l'opera di sensibilizzazione o con il vero e proprio intervento di restauro (il grazie nella serata a Fabio Garnero della Solaria Opere) in un ambito importante che vuol dire anche turismo ed economia” .

La galleria dei personaggi continua con Mariano Allocco, scrittore di montagna, un animo occitano che non si spegne e vive sul posto, a Elva, in alta val Maira, il suo specchio del mondo, per avere più voce per testimoniare.

Dalle valle opposta, la val Grana fa eco un altro cuore occitano: Elisa Isoardi, conduttrice televisiva di successo, che non perde il senso di appartenenza alla terra d’origine e si fa portavoce di problematiche e tematiche di sviluppo legati al vivere in montagna.

Enrico Anghilante, editore di Targato Cn e di una rete di quotidiani online dalla Liguria, al Piemonte alla Lombardia: il web come grande ricchezza nel sistema della comunicazione, un servizio per la collettività, che crea dialogo e diventa strumento che fa conoscere storie, entra nei fatti e segnala problemi alla scopo di migliorare la vita delle collettività nei territori.

Coletta e Silvia Pomero creatrici del brand "Le Volière" un duo di personalità che combina romanticismo e rock nella moda. La scelta di Saluzzo come sede di lavoro: le grandi città del fashion danno stimoli, la vita vera è nel territorio.

Alberto Basso (rappresentato nella serata da Diego Ponzo) è l’enciclopedico musicologo, accademico internazionale e collezionista, responsabile per l’Utet di importanti volumi sulla storia della musica. Nel suo ultimo libro, c’è il frutto di una ricerca lunga 25 anni di compilazione bibliografica su Saluzzo, da affidare ai giovani per lo studio della comunità.

Sara Curtis, campionessa speranza del nuoto giovanile: “gambe e mente” la sua ricetta per essere sempre sul podio. Savigliano è la città che ama, che vuole valorizzare e fare conoscere anche ai più giovani.

Paolo Fusta editore saluzzese di etica civile che viaggia attraverso i libri, oltre che le montagne e ama storie di comunità.

Aurora Cavallo, saluzzese in arte Cooker Girl, “content creator” da un milione di follower su Tik Tok con la ricetta del “bagnet vert”, comunicazione empatica, ma responsabile che porta sempre nelle storie sui social un pezzetto del suo quotidiano: famiglia e territorio. I ravioles della Val Varaita, il suo piatto preferito. Una promessa: cucinerà per noi.

La presentazione ufficiale è avvenuta nella sala Verdi dell’Apm alla presenza dell’assessore Andrea Momberto, del capitano della Compagnia dei Carabinieri Davide Basso, con il saluti del direttore Apm Cristiano Cometto, della presidente Alessandra Tugnoli e di Roberto Audisio responsabile regionale FAI alla comunicazione.

Il calendario è stato realizzato grazie a Bucher Municipal - Giletta Spa Revello e Gi&Bi Brokers Saluzzo, sponsor accomunati dal desiderio di contribuire a valorizzare e proteggere i beni del nostro territorio.

E’ offerto agli interessati, presso la libreria L’Ortica di Saluzzo, con un contributo minimo di 5 euro. Il ricavato sarà devoluto per le attività del prossimo anno della Delegazione FAI Saluzzo.

I 12 protagonisti sono accompagnati sul calendario dai nuovi volontari della Delegazione FAI Saluzzo: Maurizio Sola, Loredana Civallero, Ivana Mulatero, Liliana Costamagna, Daniela Carena e Francesco Mana, Franco Giletta, Annalisa Buoni e Giorgio Fossati, Enrica Fontana e Giorgio Rivoira, Eva Goldschmidt (capogruppo FAI Savigliano), Edoardo Ghigo (Capo gruppo FAI Giovani)

I luoghi del cuore dei volontari, disseminati nel territorio della Delegazione FAI Saluzzo e Savigliano sono: Saluzzo sotterranea, la Chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta a Rossana, il Museo Mallè a Dronero, la Cappella di San Peyre a Macra, le Meridiane delle borgate Chiazale e Celle, Bellino, l’affresco di Hans Clemer nella parrocchiale di Costigliole, il Museo di Casa Cavassa di Saluzzo, la Chiesa di San Costanzo al monte a Dronero, l’Abbazia di S. Maria di Staffarda, la Chiesa della “Crosà Neira” a Savigliano, la Cappella di San Ponzio a Castellar, la Chiesa di San Giovanni a Saluzzo.

Renato Trucco: immagini di copertina; Giorgio Rivoira: foto del Museo Mallè; Fabio Garnero: foto del restauro della facciata della Casa dei Cesari.

Sistemazione grafica e stampa: Tipolitografia Nuova Stampa – Revello.

La Delegazione FAI Saluzzo, il Gruppo Giovani FAI Saluzzo ed il Gruppo FAI di Savigliano sono anche su Facebook e Instagram.

Informazioni: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it