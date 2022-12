Cuneo Granda Volley, progetto #wearefamily: allenamento congiunto con gli Special Olympics di Amico Sport

Una vigilia di un big match diversa dal solito per le giocatrici della Cuneo Granda S.Bernardo che sabato 3, prima del consueto allenamento pomeridiano ne hanno svolto un altro, quello con gli atleti Special Olympics dell'associazione cuneese Amico Sport.

Se martedì 29 novembre le gatte avevano fatto visita agli atleti di Amico Sport durante il loro allenamento di pallavolo nella palestra inclusiva "Paolo Mosconi" presso la sede di Amico Sport, sabato 3 gli atleti Special Olympics sono venuti nella casa delle gatte non per assistere a una partita, ma per scendere in campo con loro proprio nella Giornata internazionale delle persone con disabilità.

L'allenamento, articolato in tre giochi che hanno toccato emotivamente tutti i partecipanti, si inserisce nel progetto di welfare e inclusione sociale #WeAreFamily lanciato da Cuneo Granda Volley e Granda Volley Academy nella primavera del 2021.