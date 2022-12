Volley A1F, Milano è troppo forte per Cuneo: le Gatte lottano ma finisce 3-0 per il Vero Volley (VIDEO)

La notizia più bella è stata rivedere Lucille Gicquel in campo. Dopo mesi di assenza forzata legata all'infortunio patito con la maglia della Nazionale durante i Mondiali, la francese ha finalmente potuto fare il proprio esordio tra le file della Cuneo Granda S. Bernardo nella sfida contro Milano.

Un rientro che Emanuele Zanini ha dovuto giocoforza accelerare, vista l'indisponibilità di Bintu Diop di essere della partita per i postumi di un'influenza. L'allenatore l'ha centellinata, consapevole che ovviamente deve ancora trovare la sua forma migliore.

Il risultato non ha premiato le Gatte, che hanno perso in soli tre set (19-25/19-25/22-25) interrompendo così una striscia vincente che durava da 5 giornate, ma a dispetto del risultato sfavorevole netto si sono viste buone cose.

"A tratti ci abbiamo provato, così come abbiamo anche contenuto il loro attacco facendo vedere buone cose a muro e difesa - le prime parole di coach Emanuele Zanini - Potevamo fare qualcosa di meglio, ma qualcuna delle mie ragazze ha pagato un po' d'inesperienza: il tasso tecnico di Milano è nettamente superiore al nostro".

"Giocare contro Milano non è semplice - il commento del capitano di Cuneo, Noemi Signorile -. Hanno tutte giocatrici forti, anche quelle della panchina che potrebbero benissimo giocare da titolari. Potevamo fare meglio, ma alla fine il nostro gioco lo abbiamo espresso".

IN CAMPO. Coach Zanini manda in campo per Cuneo la palleggiatrice Signorile e ricompone la diagonale con Gicquel che torna in campo dopo l'infortunio pre campionato. Schiacciatrici di posto-4 Kutznetsova e Szakmary, al centro Cecconello e Hall, Libero Caravello. Dall'altra parte della rete risponde Milano con l'allenatore Gaspari che chiama in regia Orro con in diagonale l'opposto Thompson, schiacciatrici ricevitrici Stysiak e Sylla, le due centrali Folie e Rettke con libero Negretti.

LA PARTITA. Tocca la sua prima palla in campionato Lucille Gicquel e conquista il punto della parità di Cuneo (1-1) nel primo set, ma Milano trova il break (1-3) grazie al mani e fuori vincente di Thompson. Arrivano un muro ed un attacco vincente di Stysiak e sul punteggio di 2-6 per le lombarde c'è il time out di Zanini. Le sue ragazze reagiscono, trovano il -2 (4-6) con l'attacco in diagonale a terra di Kutznetsova poi un muro di Hall le riporta sotto 5-6. Il primo tempo di Folie rilancia il Vero Volley (6-9),Gicquel tiene in linea di combattimento Cuneo (9-10), poi però un gran diagonale di Folie ed il muro di Rettke su Szakmary rimettono in marcia Milano che costringe Zanini al secondo time out sul punteggio di 9-13. Si torna in campo, le lombarde ancora a punti sulla pipe di Stysiak per il 9-14 ed un gran muro di Rettke e siamo 11-17 in favore del Vero Volley. Cuneo non molla e rosicchia un break grazie a Kutznetsova che mette a terra una palla in diagonale al termine di un lungo ed avvincente scambio (14-18), ma la palla sull'astina schiacciata di Gicquel riporta Milano avanti 24-20. Zanini richiama la francese in panchina ed inserisce Drews che trova due punti break che riportano le piemontesi a ridosso delle avversarie: 17-21, time out di coach Gaspari. Sylla porta le milanesi al set ball sul 19-24 che chiudono subito con un muro di Rettke.

SECONDO SET. Zanini riparte con in campo Caruso (entrata nel finale di primo set) al posto di Hall. Milano avanti 1-3 con Stysiak, poi c'è il muro di Thompson su Kutznetsova e siamo 3-6 per le ospiti. Il pallonetto di Stysiak costringe Zanini al time out sul punteggio di 5-10 per il Vero Volley: le ragazze reagiscono e trovano un paio di muri con Szakmary e Cecconello nel turno al servizio di Kutznetsova portandosi a -2 (8-10), ma Milano torna a correre approfittando dell'errore in attacco di Caruso (10-14) poi affonda il colpo sull'attacco vincente dalla seconda linea al centro di Stysiak e siamo 10-15. C'è la palla in diagonale out di Thompson (12-15), mentre Zanini richiama in campo Hall per Caruso. Arriva il muro di Kutznetsova (14-16), ma il muro di Rettke sulla russa ricaccia indietro il tentativo di rimonta piemontese: siamo 14-18 e a Zanini non resta che fermare per l'ultima volta nel set il gioco. Ancora a segno Milano con Stysiak: sul 15-20 nella Granda S.Bernardo torna in campo Drews al posto di Gicquel, ma le lombarde sono ormai involate verso la vittoria anche se Cuneo non molla fino alla fine. Entra Magazza per Cecconello al servizio e le Gatte recuperano due break costringendo coach Gaspari al time out sul punteggio di 19-23, ma Thompson porta Milano al set ball sul 19-24. Al primo tentativo chiude Stysiak con un pallonetto.

TERZO SET. Stavolta parte bene Cuneo che trova il primo break della partita con un diagonale vincente di Kutznetsova (3-1), ma Milano con la solita Stysiak ritrova la parità a 5 èrima di andare avanti di un break sul 9-7 grazie al diagonale vincente di Sylla. C'è il time out di Zanini, ma il Vero Volley ormai è un rullo compressore: dal centro Rettke mette giù l'8-12, Sylla il pallonetto del 9-14 ed ancora Rettke a muro su Kutznetsova firma quello del 9-15. Ultimo time out per il coach piemontese, che nel frattempo ha inserito Caruso per Hall, c'è la mini rimonta delle Gatte grazie ad un muro preso ed un attacco schiacciato fuori da Thompson e sul 12-15 arriva il time out minalese. Alla ripresa del gioco Sylla toglie le castagne dal fuoco alle compagne (12-16), ma il muro di Cecconello sulla neo entrata Candi riporta sotto le biancorosse 14-16 che vanno sul -1 (17-18) grazie a Szakmary. Punto a punto, poi l'errore in attacco di Drews regala a Milano il match ball sul 21-24: Cecconello a muro annulla il primo, ma Begic non perdona e consegna a Milano il 3-0

CUNEO GRANDA S.BERNARDO-VERO VOLLEY MILANO 0-3 (19-25/19-25/22-25)

CUNEO GRANDA S.BERNARDO: Kutznetsova 10, Drews 5, Cecconello 9, Caravello (L), Szakmary 11, Gicquel 3, Magazza, Signorile 1, Hall 5, Caruso 1, Diop. N.e. klein, Gay. Allenatore: Zanini - CUNEO: ric. 42% (19% prf), att. 31%, muri 12, aces 0, batt. sb. 6, errori 14