Volley A2/F: il Puma sbarca in Gallura! La Lpm Bam Mondovì nel pomeriggio (ore 16) affronta un’Olbia ancora imbattuta in casa

La Lpm Bam Mondovì vuole proseguire la scia di risultati positivi e questo pomeriggio, con inizio alle ore 16, le Pumine di Bibo Solforati affronteranno in trasferta il Volley Hermaea Olbia nel match valido per la 9^ giornata di andata di regular season della serie A2.

Quella in Sardegna è la prima di due trasferte consecutive per le Pumine, la seconda vedrà la Lpm impegnata sabato 10 dicembre sul campo dell’Esperia Cremona. Prima di preoccuparsi della formazione cremasca, però, le rossublù devono concentrarsi sull’impegno in Gallura.

L’Olbia è un ostacolo insidioso per la Lpm. La squadra di coach Dino Guadalupi gioca una buona pallavolo e soprattutto in casa sembra disporre di una marcia in più. Nelle tre gare disputate al Geopalace, infatti, le biancazzurre hanno sempre vinto, superando nell’ordine Club Italia (3-0), Itas Trentino (3-2) e Albese Como (3-0).

Olbia particolarmente incisivo in attacco con le due schiacciatrici straniere a disposizione di coach Dino Guadalupi: l’estone Kristiine Miilen e la nazionale argentina Daniela Bulaich. In casa Lpm è in dubbio la presenza della palleggiatrice Ana Tiemi Takagui, che sta recuperando da un problema al ginocchio. Coach Solforati deciderà solo all’ultimo se schierare la regista brasiliana.

In caso di forfait di Ana Tiemi, tuttavia, è pronta a sostituirla Beatrice Giroldi, scesa in campo a gara in corso nell’ultimo match contro il Sassuolo, facendo così bene da meritare il titolo di Mvp. Olbia è anche una trasferta che rievoca brutti ricordi. Nella passata stagione, infatti, la schiacciatrice Alessia Populini rimediò un bruttissimo infortunio al ginocchio.

La talentuosa schiacciatrice, dopo 8 mesi di grandi sacrifici, è pronta a tornare in campo, ma di certo saranno tanti i pensieri e le sensazioni contrastanti che accompagneranno Alessia in questa trasferta in terra sarda. Il match sarà arbitrato da Luca Pescatore e Giorgia Adamo. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Volleyball World. Al Geopalace il fischio d’inizio è fissato per questo pomeriggio alle ore 16.