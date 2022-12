A Savigliano uno Sportello per le Pari Opportunità

Nasce a Savigliano lo Sportello Pari Opportunità. Da lunedì 5 dicembre, presso il Municipio di corso Roma, è a disposizione un locale per l'ascolto e l'accoglienza delle espressioni di disagio: non solo maltrattamenti fisici, ma anche violenza psicologica, disagio in ambito lavorativo, prevaricazioni e disparità.

A promuovere l'iniziativa, la consigliera delegata alle Pari Opportunità Clotilde Ambrogio, che ascolterà chiunque si presenti. In modo informale e in uno spazio chiuso, nel pieno rispetto della privacy.

«Lo Sportello Pari opportunità – spiega Ambrogio – vuole essere una prima frontiera contro i casi di maltrattamento e prevaricazione, per stroncare situazioni che potrebbero diventare più gravi e mettere in campo azioni per il riequilibrio della disparità. Ascolterò coloro che si presenteranno, per poi indirizzarli verso specialisti, istituzioni, centri antiviolenza, legali. Sarà un lavoro di rete, che è fondamentale su temi di questo tipo».

Lo Sportello Pari Opportunità sarà aperto ogni lunedì dalle 13.45 alle 15. Ci si può presentare direttamente in Municipio.

«Ringrazio il sindaco Antonello Portera e tutta l'Amministrazione per aver accolto e dato vita a questa mia proposta – afferma Ambrogio –. Abbiamo da poco ricordato il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Iniziative come lo Sportello, così come la sedia rossa vuota che resterà nel corridoio del Comune, servono a ricordarci che la violenza di genere si combatte non solo una volta all'anno. Ma tutti i giorni».