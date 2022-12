Al via la "Settimana della nocciola": la Confraternita di Cortemilia ospite di Antonella Clerici

Una settimana importante per la nocciola: dal 4 all'11 dicembre si festeggiano i "giorni della nocciola", evento organizzato dall'Associazione Nazionale Città della Nocciola per parlare di questo prodotto di eccellenza che, nell'Alta Langa e sul territorio langarolo trova una delle sue massime espressioni.

Per l'occasione Cortemilia non poteva mancare e mercoledì 7 dicembre la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa sarà ospite della trasmissione "E' sempre mezzogiorno" condotta da Antonella Clerici.