Bra, tutto pronto per “Duet’s 16” e la tradizionale festa di Natale targata Fidas

Grinch di tutto il mondo, ecco una notizia che di sicuro vi addolcirà un po’. A Bra è tutto pronto per la tradizionale festa di Natale della Fidas, in programma a Bra sabato 17 dicembre, alle ore 20.45, presso l’auditorium BPER Banca (via Sarti, 8).

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza da parte del presidente del sodalizio, Tommaso Allocco, che formulerà gli auguri in vista delle prossime festività. Per donatori, famigliari e simpatizzanti, sarà l’occasione per vivere una serata all’insegna dell’amicizia, scandita dalle emozioni in musica dello spettacolo “Duet’s 16”, griffato Voice DC.

La direzione artistica è di Daniela Caggiano, una garanzia. Scenografie e coreografie formidabili faranno da cornice ai più grandi successi di Ivano Fossati. Belle canzoni, bella atmosfera e soprattutto ingresso ad offerta libera (è gradita la prenotazione al 3517590177).