Bra, un Natale di solidarietà con le associazioni abBRAcciAMO e L’Albero Inverso

Con l’arrivo del periodo natalizio, scatta immediatamente la voglia di generosità. Durante l’anno non si ha mai tempo, ma a dicembre se si tratta di fare del bene siamo sempre in pole position. Se poi fare del bene significa mangiare panettone e cioccolata, ci sacrifichiamo molto volentieri.

Sì, perché domenica 11 dicembre, alle ore 14, l’associazione abBRAcciAMO dà appuntamento a Bra, in via Cavour, con un sacco di robe pucciosissime che faranno sbrilluccicare gli occhi. Ci sarà anche l’Albero Inverso con il bosco incantato di Babbo Natale.

Un mix tra atmosfera natalizia e fiaba, ed una bella dose di allegria, dolcezza e buonumore, per la gioia di tutti i bambini che potranno farsi un selfie con Babbo Natale e consegnare la tradizionale letterina. Ed è subito All I want for Christmas is youuuuu...