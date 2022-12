Cuneo: primi incontri ufficiali tra la nuova amministrazione e le società partecipate

Con la scadenza dell'anno ormai prossima il Comune di Cuneo prosegue con i ragionamenti e le analisi amministrative rispetto al bilancio: stasera e domani (lunedì 5 e martedì 6 dicembre) in sala Vinay si terranno le prime audizioni delle società partecipate con la I commissione consiliare, ovvero la Farmacie Comunali e il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.

Nel corso dell'incontro si prevede di aggiornare i membri dell'amministrazione comunale rispetto ai bilanci 2022 delle società partecipate, che andranno a comporre quello - più ampio - dell'ente.

Le società partecipate e il dibattito sul loro ruolo politico

Il Gruppo Comune di Cuneo è costituito dall'ente e dalle due società coinvolte negli incontri di questa settimana, oltre che dall'Azienda dell'Acqua, l'Azienda cuneese Smaltimento Rifiuti, il MIAC, l'ATL 'Valli Alpine e Città d'Arte', il Consorzio Ecologico Cuneese e il CSI Piemonte.

Martedì 27 settembre scorso il consiglio comunale ha approvato il bilancio consolidato 2021 del Gruppo, chiuso con 72.539 euro di utile. In sede di dibattito in consiglio comunale i consiglieri di opposizione Beppe Lauria, Ugo Sturlese e Giancarlo Boselli hanno sottolineato come - dal loro punto di vista - l'amministrazione Manassero utilizzi le partecipate come 'nominifici', perpetrando un'ottica figlia già dei due mandati Borgna: la giunta è stata tacciata di agire senza un programma chiaro, senza mettere al centro il servizio erogato dall'azienda ma piuttosto la spartizione politica delle cariche.

Certamente i due incontri di questa sera e di domani vedranno un dibattito ampio, in vista poi di quello che si terrà nell'ultimo consiglio comunale del 2022.