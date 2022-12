Cuneo, senzatetto si accampa in una tenda sotto i portici di corso Nizza: interviene la Municipale

Proseguono le operazioni di controllo della Polizia Locale di Cuneo. In particolare lo scorso venerdì, dalle ore 18 alle ore 24, le pattuglie del Pronto Intervento hanno concentrato le loro attenzioni sui parchi cittadini (Parco Parri, Viale Angeli, Giardini Fresia, corso Monviso, etc.) nonché sul controllo dei veicoli in circolazione in piazza Galimberti e in zona stazione ferroviaria.

In particolare, durante la perlustrazione del territorio, verso le 23.30, le pattuglie della Polizia Locale hanno notato la presenza di una tenda collocata sotto i portici di corso Nizza, nell’angolo del palazzo della Provincia affacciato su corso Dante.

L’intervento degli agenti ha consentito l’immediato sgombero della tenda e il controllo dell’occupante, un cittadino di nazionalità rumena. La presenza della tenda, segnalata la scorsa settimana, era già stata motivo di servizi mirati durante le uscite serali precedenti.

Il servizio serale si è focalizzato, inoltre, sui controlli nel centro storico, con sanzioni per veicoli in divieto di sosta in via della Pieve e corso Giovanni XXIII.

Le due pattuglie impiegate negli interventi hanno provveduto a ispezionare una vasta porzione dell’altipiano con controlli al Movicentro e passaggi in corso Giolitti, via Meucci, via Silvio Pellico, corso IV Novembre e corso Dante.

Negli orari diurni proseguono, invece, i controlli in corso Vittorio Emanuele II, via Ettore Rosa, giardini Stoppa, centro storico, zona San Paolo, frazione Cerialdo, corso Francia e altre aree dell’altipiano.

I servizi serali continueranno nel tempo, con rotazione delle zone ispezionate e con presenze anche nelle frazioni cittadine.

Appositi controlli mitrati, infine, sono già stati predisposti per le aree soggette ad atti vandalici o al degrado.