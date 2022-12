I dodici "Clown Nasi Rossi" de "L'arcobaleno Vip Alba-Bra" protagonisti in Liguria

Un pò di Alba e Bra in Liguria. Si è svolta stamattina a Diano San Pietro, in provincia di Imperia, la giornata dedicata agli ‘Ex libris’, evento creato dal Comune per gli alunni della Scuola dell'infanzia e la Scuola Primaria.



Dopo aver donato alle rispettive biblioteche i volumi che ripercorrono storie e tradizioni, narrativa e favole, la mattinata è stata resa frizzante dall'arrivo di dodici ‘Clown Nasi Rossi’ dell'associazione ‘L'arcobaleno Vip Alba-Bra’, che con i loro camici colorati, le acconciature più estrose ed a suon di fischietti, giochi, balli e salti, hanno portato una ventata di allegria ai 120 bambini presenti e anche agli adulti.



Il tutto accompagnato da una buonissima merenda realizzata a base di acqua, farina e sale, ovvero "a fugassa e a pissa de quadu a l'eimu fioi (di quando eravamo piccoli)".



Rimarrà un segno di queste giornate e di questi eventi, delle pagine dei libri che verranno sfogliate e che daranno a chi saprà sognare, la possibilità di viaggiare in mondi sconosciuti ma che incanteranno i nostri pensieri.