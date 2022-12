L’Arimondi Eula alla corsa campestre

La mattina del 17 novembre gli studenti delle classi terze dell’IC Muzzone e quelli delle classi prime dell’I.I.S. Arimondi Eula di Racconigi si sono sfidati in una corsa campestre non competitiva.

100 studenti si sono ritrovati al campo sportivo da Calcio del Racco86 (in via De Gasperi), il cui utilizzo è stato gentilmente concesso dal Sindaco del Comune di Racconigi per trascorre insieme una mattina di sport e amicizia organizzata e coordinata dai docenti di scienze motorie tra tutti Alessandro Farotto, Federica Varone e Sandra Greco.

Molto sentita la competizione che ha visto salire sul podio femminile SONIA ROSETTI (1L Arimondi Eula), SOFIA ALBORNO (3 A IC Muzzone) e ANNA PORCHIETTO (1L Arimondi Eula) e sul podio maschile DAVIDE BRINATA (3C IC Muzzone), FRANCESCO SCARNATO (1B Arimondi Eula) e RICCARDO CAPUTO (3 B IC Muzzone).

Bravissimi i podisti che hanno percorso i 1200 metri in 4 minuti e che hanno ricevuto in dono una bella medaglia e un sostanzioso pacco dono offerto dall’I.I.S. Arimondi Eula.

Un grazie ai docenti e ai Dirigenti Scolastico prof. Giannino Marzola – IC Muzzone e prof. Luca Martini I.I.S. Arimondi Eula.