Natale al Wellington di Paesana? Non perdetevelo

I primi fiocchi di neve caduti sino a quota 700 metri, e forse più basso ancora, sembrano essere messi lì a ricordare che il Natale – anche in questo 2022 che da un lato ancora non si è liberato della pandemia e dall’altro è alle prese con una crisi economica e di consumi che sembra non finire mai – si sta avvicinando a passi da gigante, per portare un attimo di serenità in tutte le case.

Natale è sinonimo di Natività e di fede, di pace, di gioia per il più piccini che al loro risveglio sono attesi dai pacchi disposti sotto l’Albero da Babbo Natale, ma anche di sonore abbuffate seduti al fianco delle persone più care.

Per soddisfare i golosi iscritti al “Club del mangiar bene” il ristorante New Wellington - di cui è proprietaria quella maga che dà il meglio di se con un fornello acceso davanti e che si chiama Patrizia Abate Daga – ha appontato due differenti menù, un di mare ed uno di terra. Vediamoli.

MENU’ DI MARE

Melaverde marinata al succo di lampone con mazzancolle e salsa rose delicata

Calamaro grigliato ripieno su cremoso di fave

Quenelle di baccalà con patate, fonduta e salvia fritta

Chicche di patate ai frutti di mare

Gran fritto di pesce (anelli di calamari, ciuffi, code di mazzancolle, sarde) con patate al forno e carote al burro

Bis di dolci

Vini: Barbera, Favorita, Arneis

Caffè

Digestivo

MENU’ DI TERRA

Battuta di fassona e cremoso di Toma di Viso con julienne di patate dolci

Magatello al punto rosa con salsa tonnata

Insalatina di tacchino e verdurine

Tortino di cavolfiore con viola con bagna caöda delicata

Agnolotti del plin al sugo d’arrosto

Tacchinella ripiena arrosto con salsa al Nebiolo accompagnata da patate al forno e carote al burro

Bis di dolci

Vini: Barbera, Dolcetto, Arneis

Caffè

Digestivo

Entrambi i menù, in pieno stile Wellington che vuole il rapporto qualità-prezzo il fiore all’occhiello del locale, verranno serviti al prezzo di 35 euro.

Informazioni e prenotazioni al numero 3466106375.

Il locale augura a tutti un felice e sereno Natale.