Sosta con sorpresa per un camionista sulla A6: nascosti nel rimorchio trova undici giovani migranti

Undici migranti nordafricani, tutti giovani - e tre dichiaratisi minorenni - , in buone condizioni di salute nonostante il freddo e la scomodità: è questa la sorpresa che ha colto un camionista portoghese in sosta all'area di servizio di Mondovì, nella mattinata di oggi (5 dicembre).



L'uomo - che lavorava per un'impresa di trasporti spagnola - era partito da Ventimiglia e aveva imboccato la Torino-Savona diretto verso Cuneo, sembrava non essere a conoscenza della loro presenza. Dopo essersi fermato alla stazione di servizio ha sentito rumori dal retro del mezzo: una volta scoperti gli immigrati ha dato l'allarme alla polizia stradale, intervenuta con cinque pattuglie da Mondovì e da Cuneo.



Gli unidici giovani stranieri sono stati accompagnati in Questura a Cuneo per le necessarie procedure d'identificazione.