Ciclo mestruale: 5 leggende e falsi miti da sfatare

Il ciclo mestruale rappresenta ancora un tabù: parlare liberamente dell’argomento infatti non è sempre facile, per l’imbarazzo che molte persone provano nonostante si tratti di un qualcosa del tutto normale. Probabilmente è proprio per questa ragione che continuano a circolare, ancora oggi, leggende e falsi miti che talvolta fanno addirittura sorridere ma che tendono a creare non poca confusione tra le persone. È dunque arrivato il momento di sfatare tutte queste falsità, che non fanno altro che alimentare un circolo vizioso di incomprensioni e di scarsa consapevolezza anche e soprattutto tra le più giovani.

Vediamo allora insieme quali sono le leggende ed i falsi miti più comuni sul ciclo mestruale.

#1 Non si può fare il bagno nei giorni del ciclo

Una delle credenze più diffuse è proprio questa, ossia la convinzione che fare il bagno durante i giorni del ciclo mestruale faccia male o possa addirittura bloccare il flusso. È vero che l’acqua molto fredda potrebbe avere un effetto vasocostrittrice, ma è altrettanto vero che questo durerebbe talmente poco che sarebbe difficilissimo accorgersene. Detto questo, un bel bagno caldo può aiutare moltissimo nel contrastare i dolori mestruali perché consente di rilassare la muscolatura. Non solo non è controindicato dunque, ma addirittura consigliato!

#2 La tinta ai capelli non va fatta nei giorni del ciclo

Un altro falso mito che riguarda il ciclo mestruale è quello che sconsiglierebbe di fare la tinta ai capelli in questi giorni, non perché sia nociva ma per altre ragioni. Secondo la credenza popolare infatti, il colore attecchirebbe molto meno sui capelli di una donna con il ciclo e di conseguenza non converrebbe fare la tinta proprio in tale periodo. Naturalmente si tratta anche in questo caso di una falsità, del tutto priva di fondamento.

#3 Se si tocca un fiore, questo appassisce

Tra le credenze popolari più strane, tramandate ormai da secoli, troviamo anche questa. Si narra che se una donna tocca un fiore nei giorni del ciclo mestruale, questo appassisce e muore. È piuttosto chiaro che si tratta di un falso mito, del tutto privo di qualsivoglia fondamento scientifico. Sembra che derivi addirittura da uno scritto di Plinio il Vecchio risalente al 65 a.C.

#4 Le ragazze vergini non possono usare assorbenti interni

Specialmente tra le più giovani, ancora oggi si pensa che gli assorbenti interni non possano essere utilizzati se si è vergini. La leggenda metropolitana prevede infatti che inserirli in vagina provochi la rottura dell’imene: un’eventualità decisamente rara se non addirittura impossibile viste le loro dimensioni.

#5 Chi ha il ciclo attira squali ed orsi

Un ultimo falso mito è proprio questo. Si pensa che le donne con il ciclo mestruale debbano prestare particolare attenzione nel fare il bagno in mare o nell’andare nei boschi, perché il sangue potrebbe attirare squali oppure orsi. Questo potrebbe anche essere vero, ma bisogna considerare che tali animali sono attratti da qualsiasi fluido corporeo, compreso il sudore. Le donne con il ciclo dunque non corrono rischi maggiori di qualsiasi altra persona in presenza di orsi o squali.