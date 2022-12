Craft Matters: lunga vita all’artigianato!

La piattaforma di Romeing a supporto dell’handmade italiano

C’erano una volta gli artigiani. Anzi, no; ci sono ancora, e lavorano a pieno ritmo, creando oggetti di ogni genere e fattura. In un mondo sempre più dominato dalla produzione industriale e massificata, fornace di prodotti omologati e senza personalità, riuscire ad avere qualcosa creato attraverso un sapiente lavoro manuale ha sicuramente un grande valore aggiunto.

Consapevole dell’importanza di questo genere di attività, Romeing – il principale magazine in inglese di Roma e Firenze - ha deciso di dare visibilità al lavoro degli artigiani, creando per loro una piattaforma dedicata, che funga da vera e propria vetrina e shop per la compravendita. Nasce così Craft Matters, il portale che accoglie gli specialisti dell’hand made.

La piattaforma è suddivisa per categorie, in modo da facilitare la ricerca da parte dei potenziali acquirenti, o semplicemente per offrire un viaggio tra i prodotti offerti, che spaziano dai mosaici ai gioielli, dai prodotti in pelle alle radio vintage, dalle fotografia all'upcycling, ossia a quegli oggetti che rinascono a nuova vita grazie al riciclo. L’idea brillante è quella di dare spazio ai singoli artigiani: ognuno di loro infatti ha una propria pagina, corredata di informazioni e di una biografia che fa scoprire cosa realizza e le particolarità del suo lavoro. Aquistare è semplice. Trova il prodotto che ti piace, mettilo nel carrello e ti verrà spedito a casa!

La piattaforma è aperta e auspica a una crescita costante: un artigiano che volesse essere incluso nel progetto non deve far altro che scrivere al sito e candidarsi.

Innamoratevi delle innumerevoli proposte, che saranno in grado di trasportarvi in una dimensione a misura d’uomo, dove la cura del dettaglio e il concetto di tempo speso per creare qualcosa di valore hanno ancora un peso enorme. Ed affidatevi poi alla tecnologia per acquistarli: sempre attraverso il sito infatti sarà possibile, con pochi semplici click, comprare il prodotto scelto e vederselo recapitare comodamente a casa.

Craft matters è un progetto volto al recupero della dimensione manuale del lavoro, spesso associato alla tradizione, a tecniche e materiali che sembrano appartenere a un passato lontano, ma che invece tornano ad essere attuali, reinventati costantemente da artigiani ed artigiane che con il loro tocco personalizzano le loro creazioni rendendoli veri e propri pezzi unici.

Indirizzo: www.romeing.it/shop/craft-matters/