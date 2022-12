Iscriviti ad un percorso del CFP di Dronero “Don Michele Rossa” - Vuoi fare il meccanico o l’elettricista?

Il centro “Don Michele Rossa” di Dronero è stato fondato nel 1954 a Stroppo, in Valle Maira, e negli anni 60 trasferito a Dronero.

“La formazione professionale è ancora oggi retaggio di pregiudizi. Tuttavia, il focus sui contenuti, sull’ innovazione e sulle metodologie applicate ci consente di dire che la Formazione Professionale è una scelta di prim’ordine, non inferiore ai percorsi del MIUR.

A riprova di ciò sottolineo due degli aspetti salienti della didattica di AFP. Primo fra tutti, la partecipazione al progetto salesiano “Assi culturali e canone fondativo": l’ispirazione cristiana che caratterizza questa iniziativa non solo richiama l’attenzione sulla centralità della persona e sul ruolo dell’educazione, valorizzando le risorse e le capacità dei ragazzi, ma è anche capace di coinvolgere i formatori dei tre centri in merito agli assi umanistico, matematico-scientifico-tecnologico e storico-sociale, che hanno a disposizione materiali didattici innovativi e strutturati in grado di sollecitare stimoli efficaci e graditi agli allievi per la costruzione del loro futuro.

Fondamentale, inoltre, l'investimento continuo in nuove tecnologie e strumenti formativi in linea con il contesto di riferimento sia per il settore elettrico (SPAC STAR e FINDER per la domotica, SPAC Automazione, PLC Schneider e Siemens ST1200, Robot FANUC e KUKA, coding e connessione hardware con l'interfaccia Arduino, EasyEDA per i circuiti elettronici), che per il settore meccanico (Software 2D AUTOCAD e Software 3D parametrico Solidworks per il disegno, App di simulazione Tornio a CNC, Software di simulazione circuiti pneumatici e oleodinamici, Stampanti 3D con Tecnologia FDM e LFS)”. - Dr.ssa Laura Demaria, direttrice del centro di Dronero, intitolato al suo fondatore Don Michele Rossa

Due i percorsi di qualifica professionale triennale tra i quali scegliere (clicca qui per consultare):

Operatore meccanico – Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione

Operatore elettrico - Installazione di impianti elettrici civili e industriali e del terziario

Si tratta di un profilo polivalente, molto ricercato dalle aziende del settore, abile nell’eseguire lavorazioni di costruzione e assemblaggio, manutenzione e revisione di parti meccaniche. L’operatore meccanico ha competenze nella lavorazione con macchine utensili, semiautomatiche e a controllo numerico computerizzato e di conduzione di impianti robotizzati.

La qualifica triennale permette sia di inserirsi in aziende di produzione manifatturiera del settore meccanico di grande, media, piccola dimensione, sia di operare a livello artigianale. Le competenze maturate permettono, inoltre, di svolgere attività come attrezzista di macchine utensili, meccanico e montatore di macchinari industriali, conduttore di impianti e assemblatore in serie di parti di macchine.

Il percorso può essere frequentato da ragazzi e ragazze.

L’Azienda NAZARI Automazioni - Verzuolo

Con un mercato internazionale e un fatturato in continua evoluzione, l’azienda NAZARI Automazioni si interfaccia da anni con AFP per collaborare con il nucleo di co-progettazione del percorso - mediante la messa a disposizione di contenuti formativi, docenza qualificata, attrezzature, software, plc, robotics - e per garantire il miglioramento continuo della preparazione degli allievi anche durante il periodo di alternanza scuola-lavoro.

“L’alternanza è il punto di forza dei percorsi AFP: gli allievi, dal 2° al 4° anno, sono in azienda per circa 400 ore all’anno. Questa esperienza contribuisce in maniera determinante all’acquisizione delle competenze strategiche necessarie per sostenere il processo evolutivo in atto nelle aziende.

L’alternanza consente, inoltre, di creare un rapporto speciale e diretto con la nostra azienda che si traduce nella partecipazione a open day, nella messa a disposizione di tecnologie e nell’assegnazione di commesse di lavoro a fini didattici da svolgere nei nostri laboratori.

Da anni assicuriamo l’inserimento lavorativo con contratti stabili degli allievi in uscita dal 4° anno e dal percorso post diploma.” - Luca Nazari, titolare dell’azienda

Operatore elettrico - Installazione di impianti elettrici civili e industriali e del terziario

(Clicca per consultare la scheda corso)

L’operatore elettrico è in grado di utilizzare componenti, macchine elettriche e dispositivi elettronici destinati alla regolazione e al comando. Sa installare e collaudare linee, quadri elettrici e apparecchiature automatiche di controllo, realizzare e riparare impianti elettrici, piccoli automatismi di tipo digitale, cablati e a logica programmabile PLC.

Con la qualifica è possibile avere un ruolo di responsabilità nei settori dell’impiantistica elettrica nelle abitazioni e nelle attività commerciali, nell’impiantistica industriale e nel settore dell’installazione e manutenzione di impianti per la gestione e il controllo degli accessi. Grazie alle competenze maturate, l’operatore elettrico si trova impiegato nelle telecomunicazioni, nei progetti di gestione intelligente della sicurezza degli edifici e nel settore della distribuzione degli articoli elettrici ed elettromeccanici.

Con la Qualifica di operatore elettrico si accede al 4° anno di diploma di formazione professionale per Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione (erogato in Duale con 550 ore di alternanza in azienda). Dopo il 4° anno e un eventuale 5° anno presso un Istituto di Istruzione Superiore di Stato, vi è infine l'opportunità di accedere alla Specializzazione per Progettista Meccatronico che vanta attualmente un tasso di occupazione del 100%.

“Gli operatori elettrici che provengono dall’AFP di Dronero rappresentano una parte importante della manodopera assunta con contratto stabile nella nostra azienda che opera nell’impiantistica elettrica civile ed industriale . Collaboriamo con AFP da moltissimi anni e oggi abbiamo il privilegio di essere un'azienda madrina per il settore elettrico. La nostra collaborazione consiste in un’interfaccia continua fra le esigenze di professionalità e di aggiornamento che il nostro lavoro richiede e la collaborazione per la redazione di contenuti formativi, per l’accordo sui programmi dello stage e sulla messa a disposizione di attrezzature e di docenza. Particolarmente interessante è la curvatura formativa sulla domotica oggi assolutamente imprescindibile. Gli elettricisti formati sono sempre insufficienti rispetto al fabbisogno, pertanto consigliamo questo tipo di percorso che garantisce una formazione davvero al passo coi tempi”. - Sigg. Barra e Cappellino, titolari della Ditta CLM impianti (Verzuolo)





L’Azienda SAET ELECTRONIC SOLUTION - Costigliole Saluzzo

Particolarmente attenta alla formazione dei ragazzi AFP qualificati e diplomati nel settore elettrico, la SAET nasce nel 1990 come azienda di progettazione di sistemi elettronici, hardware e software. L’unione delle pluriennali esperienze maturate nei settori dell’automazione industriale e dell’automotive e l’inserimento di personale altamente specializzato, ha portato in breve tempo l’attività dell’azienda a concentrarsi sullo sviluppo di sistemi custom a microcontrollore e microprocessore.

“La collaborazione con AFP è preziosa e molto stimolante. Le nostre esigenze di formazione, sempre più tecniche e specialistiche, passano attraverso una proficua e continua collaborazione che sfocia in microprogettazioni di unità formative altamente tecnologiche che riducono il divario tra nozione e spendibilità della formazione appresa sui banchi. Il valore dell’apprendimento on the job, ormai, è irrinunciabile e garantisce la competitività richiesta dal mercato. Negli anni abbiamo potuto beneficiare di interessanti inserimenti lavorativi di ragazzi dell’AFP che oggi continuiamo a ricercare con grande interesse. Siamo molto soddisfatti della loro preparazione e dello stile formativo che è evidente anche nell’educazione e nella determinazione dei ragazzi”. - Massimo Gaido, titolare dell’azienda





Oggi AFP fonda il suo agire su una formazione autentica che si costruisce dal basso con il protagonismo di allievi, docenti e famiglie.





Vi aspettiamo nei centri per farvi conoscere da vicino la nostra realtà e il suo valore.

Potrete confrontarvi con i docenti, con gli allievi, con i tutor e visitare i nostri laboratori.

Contattaci per una visita individuale!





Sito: http://www.afpdronero.it

Contattaci a Dronero: 0171-918027

E-mail segreteria.dronero@afpdronero.it o alessandra.bonarelli@afpdronero.it