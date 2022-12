Sbarca a Savigliano il primo negozio di Sneakers di nuova generazione

A Savigliano una novità assoluta per il territorio, un negozio che si occupa di “resell”: rivendita di modelli iconici di scarpe e restauro (una sorta di calzoleria moderna per sole scarpe da ginnastica). All'interno i marchi più venduti sono Jordan, Nike, Adidas... che ormai stanno spopolando un po’ ovunque.

I ragazzi che gestiscono Fuku23Store propongono fin da subito una bellissima selezione che vanta un centinaio di modelli che, qualora non fossero disponibili, sarà possibile ordinare e ricevere in tempi record.

Già sede ufficiale di Cascina420, il "Villaggio della foglia", da qualche mese ha raddoppiato gli spazi proponendo al piano superiore un salotto dove tra una story su instagram e sfogliando riviste sportive storiche, i ragazzi possono vedere e provare le nuove tendenze in campo di scarpe e collezionismo di vestiti.

Dopo un'inaugurazione scoppiettante svoltasi un paio di mesi fa e visto l'interesse suscitato, i titolari hanno deciso in vista del Natale di festeggiare il giorno dell'Immacolata con un opening day che vedrà musica, estrazioni a premi, diretta radiofonica in-store e tante altre sorprese targate "Villaggio della foglia". L'ingresso è libero e ciascuno potrà andare liberamente a conoscere lo staff e visitare lo store. Per l'occasione è stata organizzata un'estrazione con in palio ricchissimi premi. I biglietti sono già acquistabili sul sito di fuku23store.it.

I più appassionati nel campo di streetwear troveranno Fuku23Store anche al Kickit, fiera tra le più importanti in Italia del resell di streeetwear e sneakers.

Piazza Schiaparelli, 23/24 - Savigliano CN - Tel 349 545 2308