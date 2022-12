A Busca s'inaugura la nuova stazione meteorologica con voli in mongolfiera dal parco-museo

Un'esperienza particolare potrà essere vissuta a Busca sabato 17 e domenica 18 dicembre prenotando uno dei voli in mongolfiera in partenza dal parco-museo dell’Ingenio, al mattino o al pomeriggio. L’evento è organizzato dal tour operator Culture Lontane-Avventura Sport, con il patrocinio del Città e in collaborazione con Assoimprese Busca e Terres Monviso e con il supporto di Datameteo Educational OdV, John Aimo Balloons e dell’associazione Ingenium aps.



Possono volare tutti, dal metro e venti di altezza in su. Inoltre, si potranno vedere le mongolfiere da vicino in occasione dell’inaugurazione, domenica 18 alle ore 14,30, della nuova stazione meteorologica installata nel parco-museo dell’Ingenio a cura del Comune



“Da qui si può assaporare un paesaggio davvero unico e contemplare la maestosità dell’arco alpino con un monte stupendo come il Monviso”: lo ha detto Alicia Hempleman-Adams, una giovane e già famosa pilota inglese che si è allenata al volo sulla lunga distanza anche a partire da Busca con la guida del campione di volo John Aimo, e che ha recentemente stabilito due record mondiali in mongolfiera e dieci nuovi record britannici durante un singolo volo in solitaria attraverso la provincia di Calgary e nel Saskatchewa, in Canada.



Prenotazione e info: https://www.avventurasport.com Laura Avventura Sport 334.3390377