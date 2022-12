A Ceva in Valgelata torna il presepe di Ezio e Tiziano Calvo

Dopo 2 anni di pausa per covid, Ezio Calvo rappresentante degli “Amici di San Carlo”, ripropone l’esposizione del presepe nella piccola chiesa di San Carlo in Valgelata in Via Derossi, in piazza Piantabella. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la città di Ceva, la parrocchia M.V. Assunta e gli “Amici di San Carlo”. Ritorna anche anche il “Presepe d’autore” di Tiziano Calvo che esporrà la sua novità realizzata utilizzando materiale riciclato. Il presepe ebbe origine all’epoca di San Francesco D’assisi che nel 1213 realizzò la prima rappresentazione della Natività.

La parola presepe deriva da “Praesepe” che significa mangiatoia e rappresenta la nascita di Gesù Bambino. Per visitare il presepe: dalle ore 10 alle ore 12 tutte le mattine dal 15 al 25 Dicembre.