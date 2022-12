Alla "Babbo run" di Cuneo i Babbo Natale porteranno un "sacco" made in Savigliano

Un “sacco” di Babbo Natale “made in Savigliano”.

Ci sarà anche un tocco di saviglianesità alla “Babbo run” 2022, la camminata-corsa che animerà Cuneo giovedì 8 dicembre: i pacchi gara che verranno distribuiti ai partecipanti (rigorosamente vestiti da Santa Clause) sono stati confezionati dalle ospiti della Comunità genitore-bambino di Oasi Giovani e dai ragazzi dell'Ashas.

Mille in tutto i sacchetti preparati, 500 dall'ente benefico e 500 dall'associazione che si occupa di ragazzi con disabilità.

I pacchi gara contengono un dolce, un buono sconto ed un cappello di Babbo Natale. Saranno consegnati alle prime mille persone che si iscriveranno alla manifestazione, che partirà alle 15.30 da piazza Foro Boario a Cuneo.

Benefica è stata la preparazione delle borse, benefica è anche la finalità dell'iniziativa: il ricavato della “Babbo run” sarà devoluto all’Associazione “La Cura nello Sguardo”, che si occupa di progetti a favore dell'hospice di Busca e delle cure palliative.

La collaborazione tra queste realtà non è nuova. Tramite Fabrizio Giai de “Il Podio sport” e presidente della Stracôni, a settembre – in occasione del Fitwalking solidale di Busca – le sarte di “Oasi del cucito” avevano realizzato delle coperte per i partecipanti. A metà novembre, poi, sempre le madri della Comunità di Oasi Giovani ed i ragazzi dell'Ashas avevano preparato i magneti per la Stracôni 2022.

«Una bella collaborazione che si rinnova – commenta il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione –. Lo schema è positivo: si tratta di diverse realtà benefiche che lavorano insieme e portano ciascuna il proprio piccolo contributo. Per il nostro ente collaborazioni del genere significano apertura: verso altre realtà solidaristiche e verso la Granda».