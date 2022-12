Festa di Natale con Lello Clown e la cooperativa Armonia Work di Centallo

Si terrà sabato 10 dicembre alle ore 15 presso i locali della cooperativa sociale Armonia Work di Centallo, in piazza Amedeo 5-6 lo spettacolo di Natale con Lello Clown, mago professionista.



In caso di maltempo l’evento sarà spostato presso il nuovo cinema Lux. Si tratta di un’iniziativa rivolta alle famiglie del territorio per condividere insieme un pomeriggio piacevole in vista del Natale. Seguirà una merenda per i piccoli e un aperitivo per i più grandi. Sarà possibile visitare la bottega della cooperativa dove si potranno acquistare i prodotti del laboratorio di ceramica, i biglietti augurali e i prodotti alimentari quali marmellate, biscotti e i "centaralli". Il ricavato sosterrà le attività del Duelli, centro di sperimentazione lavorativa per persone disabili.