Tombolata di Natale per il circolo Acli “Luigi Maiolo” di Mussotto d’Alba: estrazione online il 10 dicembre

Tombola! Una parola che fa rima anche con le Festività. Il circolo Acli “Luigi Maiolo” di Mussotto d’Alba ripropone anche quest’anno la "Tombolata di Natale online”, una formula che ha avuto successo dal periodo del Covid19.

L’estrazione finale stile lotteria verrà proposta in diretta streaming sul canale Youtube del circolo sabato 10 dicembre alle ore 20.30. Il giorno dopo verranno pubblicati sul sito i numeri delle cartelle vincenti.



In questi giorni è possibile acquistare le cartelle (Una a 9 Euro, due a 15 Euro) su www.aclimussotto.it con pagamento Satispay o al numero 345/2253462, oppure in contanti presso la sede del Circolo, il negozio Fioridea, Cafè Noir, e Az. Agr. Cavagnero.

I premi come sempre sono numerosi per le 16 tornate di chine e per le 3 tombole: prodotti enogastronomici e grandi regali per le tombolate finali!