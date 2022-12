L'assessore Gabusi porta i problemi della montagna al forum delle Regioni [VIDEO]

Marco Gabusi, assessore regionale alle Opere Pubbliche, Infrastrutture, Trasporti e Difesa del Suolo della Regione Piemonte ha partecipato oggi all’evento “Italia delle Regioni” in programma tra oggi, lunedì 5 dicembre, e domani a Milano e a Monza. Un convegno per discutere e confrontarsi sul regionalismo, sul Pnrr e inevitabilmente sul tema dell’autonomia.



“In Piemonte stiamo affrontando il tema con metodo sabaudo, con molto pragmatismo – le parole di Gabusi – noi pensiamo che l’autonomia sia la risposta alle richieste del territori. Dando maggiore responsabilità della Regione e rimettendo al centro le Province si possono dare risposte a imprese e cittadini”.

L'INTERVISTA [VIDEO]

L’assessore nel pomeriggio ha partecipato al tavolo tematico intitolato “Il modello dell’urbano regionale, come le Regioni possono tenere assieme città e territori”.

“Il tavolo a cui ho preso parte si proponeva di trovare soluzioni su come tenere insieme le aree di montagna, i piccoli Comuni con le aree metropolitane. Il metodo che stiamo utilizzando in Piemonte è quello di partire dal basso, dalle esigenze dei territori e non con bandi calati dall’alto, dalle Ue”.