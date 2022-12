La signora Vilma di Cervasca ci ha scritto per chiederci di diffondere l'immagino del suo micio, smarrito lo scorso 29 novembre in via Matteotti a Caraglio, nella zona dello studio Veterinario Locatelli-Turri.

E' un maschio di circa sei mesi, bianco e tigrato grigio.

Chiunque lo vedesse, può chiamare al 339 734 3242.