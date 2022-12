L’Agrario di Grinzane si presenta con momenti di scuola aperta e incontri di orientamento

La scuola agraria di Grinzane Cavour si conferma un punto di riferimento insostituibile per la formazione di tecnici del settore agricolo del territorio di Langa e Roero, registrando altissimi tassi di impiego degli allievi al termine del percorso di studi.



L’invito, rivolto in particolare alle famiglie degli studenti interessati all’iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024, è di partecipare alle giornate di scuola aperta, attraverso gli appuntamenti in presenza, per la visita della scuola in via Bricco 15 – sabato 17 dicembre, dalle 9 alle 12, e sabato 14 gennaio dalle 15 alle 17.

Una lezione pratica è invece prevista per giovedì 22 dicembre, mentre per venerdì 30 dicembre (ore 14:30) e mercoledì 4 gennaio (ore 21) sono in programma due visite virtuali, per approfondire la conoscenza dell’Istituto,

accessibili con link Google Meet (https://meet.google.com/iyy-gasp-pej).



Altre informazioni sono rintracciabili sul sito della scuola

www.iisumbertoprimo.it nell’apposita sezione orientamento.

Inoltre è possibile richiedere informazioni sul percorso di studi all’indirizzo segreteriaipagrinzane@iisumbertoprimo.it oppure, telefonicamente, al numero 0173-26.21.96.