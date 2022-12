Alla Bocciofila di Vezza d'Alba va il prestigioso Trofeo Pasta Rey

Le bocce, un gioco che racchiude tradizione, emozione, divertimento, tecnica e adrenalina. Un’attività sportiva che, dai campetti dei circoli, a quelli delle gare agonistiche, è avvolta da un romanticismo ed un fascino che la rendono interessante.

Un quadro che in Piemonte è da sempre ammirato, ed in cui i protagonisti non mancano.



Lo sanno bene Maurizio Lucca, Sergio Alpe e Piergiorgio Lanza, i componenti della terna che, per la Bocciofila Vezza d’Alba, si è aggiudicata la sesta edizione del Trofeo Pasta Rey, prestigioso appuntamento riservato a giocatori di B, C e D, e disputatosi presso la Bocciofila di San Damiano d’Asti.



I portacolori vezzesi si sono imposti con il punteggio di 10-5 sui rivali sandamianesi (Lino Marchiaro, Massimo Cerrato e Massimo Muraro) in una finale che, nonostante il punteggio, è stata combattuta in ogni gioco, e terminata allo scadere del tempo massimo di gioco (90’).

La terna vincitrice esprime tutta la sua soddisfazione per aver centrato un importante traguardo in un trofeo che ha visto venti formazioni piemontesi sfidarsi da ottobre a fine novembre, fino all’atto finale di mercoledì 30 novembre che ha premiato gli esperti giocatori della Bocciofila Vezza d’Alba.