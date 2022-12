Calcio Serie D, Viassi dopo il pari tra Fossano e Pinerolo: "Due pali e tante occasioni, avremmo meritato di vincere" (VIDEO)

Il Fossano dà tutto ma, contro il Pinerolo, manca ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Alla squadra di Viassi basta una gara generosa e ben giocata per conquistare i tre punti e l'1-1 finale va decisamente stretto ai blues (due pali e diverse occasioni create).

I segnali positivi ci sono, a partire dall'inserimento degli ultimi arrivati Alfiero e Alvitrez. Ma i punti no e bisognerà recuperarli nella restante parte di stagione. Motivo per cui il mercato riserverà ancora qualche movimento in entrata, come confermato nel post partita da mister Viassi.

Nel video le dichiarazioni del tecnico