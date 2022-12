Cuneoginnastica: finale nazionale al volteggio per Lucrezia Silvestro

Si sono svolti al Palaindoor, sede dell’associazione Gymnastic Team Padova i Campionati italiani Gold di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia. Tappa conclusiva del Campionato individuale gold questa di Padova, che segue le due prove regionali e la prova di selezione per le finali appena concluse.

A scendere in campo per prima e’ la cuneese senior 1 classe 2005 Anna Dalmasso, qualificata per questa finale al volteggio ed alle parallele. Nei 2 salti sulla rincorsa dei 25 metri presenta 2 Tsukahara tesi; 2 ottimi salti ai quali discutibilmente la giuria non assegna la posizione tesa penalizzando tantissimo l’atleta di Cuneo che vede il suo punteggio di partenza abbassdi 4 arsi decimi perdendone altri per l’esecuzione non del tutto corretta del carpiato. Sfumano cosi con il quindicesimo posto in classifica le speranze della finale ad otto della domenica. Dodicesima infine alle parallele con un esercizio esemplare. Prima rappresentante piemontese in entrambi gli attrezzi.

Nella categoria junior 3, 2 erano le rappresentanti cuneesi alla rassegna tricolore. Nel concorso generale era impegnata Lucrezia Silvestro che ha portato a termine una gara brillante su tutti gli attrezzi, per lei ottime prove al volteggio, a parallele con la nuova uscita in salto avanti ed alla trave dove conclude dodicesima sfiorando per pochissimo la finale. A termine gara per Lucrezia si avvera la soddisfazione per la qualificazione alla finalissima delle migliori 8 al volteggio, il suo attrezzo di battaglia gia’ bronzo regionale. Per Lucrezia la domenica mattina settima posizione in classifica con due ottime esecuzioni e l’esperienza unica di essere una tra le migliori 8 ginnaste italiane specialiste al volteggio. Per lei due Tsukahara carpiati perfettamente stoppati nell’arrivo.

Presente nella competizione alle parallele asimmetriche la cuneese Annachiara Dotta, specialista proprio in questo attrezzo che nonostante i problemi di salute dovuti ai malanni di stagione porta a termine un esercizio precisissimo che avrebbe meritato qualche decimo in piu’ dalla giuria; sicuramente il contesto e l’importanza di questa gara rendono tutto piu’ complesso e rigido, compresi i voti della giuria. Per lei presenza importante in questa competizione il cui obbiettivo per tutte le ginnaste gold e’ poter pronunciare la parola “presente!”. Solo 30 sono infatti le ginnaste sul territorio italiano che potevano accedere a questa gara federale.

L’associazione Cuneese per il prossimo anno intende prepararsi al meglio per poter in autunno qualificare il maggior numero di atlete a questa finale nazionale la cui organizzazione e’ proprio stata affidata alla Cuneoginnastica.