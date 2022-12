Sara Hadouz della Cuneoginnastica impegnata nei campionati nazionali marocchini

Palestra comunale M'Hamid di Marrakech, Campionati nazionali marocchini e Trofeo del Trono organizzati dalla Federazione ginnastica Marocchina. Gare alle quali la giovane ginnasta cuneese Sara Hadouz ha preso parte nella giornata di sabato 3 dicembre.

Grazie alla doppia cittadinanza che la ginnasta Sara Hadouz possiede (italiana, abita a Cuneo ma di origini saluzzesi e marocchina) ha di recente ricevuto la convocazione dalla squadra agonistica di Marrakesch per prendere parte a due tra le più prestigiose competizioni nazionali: i campionati a squadre marocchini ed il Trofeo del Trono.

Sara che frequenta a pieni voti la scuola media Da Vinci di Cuneo, per tutto il 2022 è considerata ancora una ginnasta della categoria allieve ma già in questa occasione ha gareggiato con il programma juniores secondo il codice dei punteggi internazionale ben figurando in questa competizione di altissimo livello.

E' stata impegnata su tutti e quattro gli attrezzi apportando alla squadra di casa un grosso contributo su ognuno di essi, solo un errore alla trave dal salto indietro; ottimo il suo Tsukahara raccolto al volteggio.

La squadra di casa vince dunque con ampio margine entrambe la competizioni non lasciando nulla agli avversari.

A conclusione di questa grande esperienza internazionale grande soddisfazione per la giovanissima Sara che appena rientrata in Italia, verrà subito impegnata insieme alle compagne della Cuneoginnastica al Campionato italiano a squadre al quale si sono classificate con l'argento interregionale. Partiranno tra 10 giorni infatti alla volta di Jesolo per far bene anche lì e tentare la qualificazione tra le migliori 10 squadre italiane della domenica.