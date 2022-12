Volley femminile A1. Cuneo si arrende contro Milano, Cecconello: "È mancato ordine"

La Cuneo Granda S.Bernardo ha interrotto, contro la forte Vero Volley Milano, la sua striscia di cinque vittorie consecutive.

Al palazzetto (oltre 1500 gli spettatori) le ragazze di Zanini vengono travolte nei primi due set, indirizzando la sfida in favore delle ospiti, vittoriose per 3-0.

Le parole della centrale Agnese Cecconello al termine dell'incontro: "Questa sera è mancato un po' di ordine. Avremmo potuto fare di più sia in difesa sia a muro; da martedì torneremo in palestra per correggere quello che non ha funzionato in vista di un'altra partita difficilissima come quella con Scandicci. Siamo molto felici del rientro di Lucille Gicquel; ci vorrà ancora un po' di tempo prima di vederla al 100%, ma sta già facendo benissimo"