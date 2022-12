Volley maschile Serie C: VBC Mondovì/Villanova inarrestabile, 3-0 contro Cuneo

Brillante prestazione corale del VBC Mondovì/Villanova, che a Busca supera con un convincente 3-0 (21-25,20-25,19-25) il Cuneo allenato da Francesco “Cecio” Revelli, conquistando così l’ ottavo successo stagionale sulle 9 gare sino ad ora giocate.

“Abbiamo conquistato tre punti molto importanti sia per la classifica che per l’ autostima – commenta al termine Massimo Bovolo – in una gara assolutamente non facile contro un avversario temibile, molto dotato sia fisicamente che tecnicamente ed in costante crescita. Abbiamo giocato con grande attenzione, commettendo pochi errori e riuscendo ad imporre costantemente il nostro ritmo. Sicuramente la nostra è stata una prova di maturità, anche perché questa era una partita dove avevamo tutto da perdere. Ora concentriamoci sulla gara di martedì 13 contro Savigliano, una formazione assolutamente da non sottovalutare perchè formata da giovani in grado di conquistare punti contro qualunque avversario. Per noi sarà un altro interessante step nel percorso di crescita e di maturazione che abbiamo intrapreso.”

Massimo Bovolo è partito inizialmente con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Garello in banda, Bertano e Caldano centrali, Fenoglio libero, inserendo successivamente Paganelli e Bessone.Il primo set è caratterizzato da un grande equilibrio, che si protrae sino al 17 pari, poi il VBC riesce a cambiare passo e va via, portandosi prima sul 22-19 e poi chiudendo 25-21, mentre nel finale entra Penta.

Nella seconda frazione il VBC Mondovì/Villanova parte forte e prende subito due-tre punti di vantaggio (6-4), che riesce a mantenere costantemente (11-8,15-12,20-17) sino a chiudere 25-20, mentre nel finale entra nuovamente Penta. Anche nel terzo set i monregalesi partono forte e si portano subito sul 13-8, quindi, con Penta in campo, controllano agevolmente il gioco (16-11, 19-14, 22-16) e chiudono senza eccessive difficoltà 25-19, mentre entra anche Bessone.

Ora il VBC è atteso dalla gara casalinga contro il Savigliano, penultimo impegno del girone di ritorno, che si giocherà martedì 13 alle 20.30 al PalaTomatis. Per i monregalesi una partita da prendere con le molle perché i saviglianesi sono una formazione formata da giovani in costante crescita, ma l’ obbiettivo della squadra allenata da Massimo Bovolo e Fabrizio Marchisio è quello di conquistare l’ intera posta in palio per migliorare ulteriormente la propria classifica e continuare il proprio percorso di crescita sia tecnico che tattico.