A San Michele Mondovì un corso per l'utilizzo del defibrillatore

San Michele Mondovì è un comune cardioprotetto grazie alle presenza di due defribrillatori: uno installato in piazza Umberto I e un altro all'ingresso della chiesa di San Paolo.

Per infomare e formare al meglio tutti i cittadini sull'utilizzo dei DAE, importanti dispositivi salva vita, è in programma un corso per l'ottenimento del patentino.

Si svolgerà sabato 28 gennaio al mattino, in collaborazione con la CRI presso, il teatro Piter Pecchenino. Il corso ha una durata di 4 ore e prevede sessioni teoriche e pratiche, in cui il cittadino potrà eseguire le manovre di rianimazione ed esercitarsi all'utilizzo del DAE.

Il corso per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (BLSD) è rivolto a tutte le persone di età maggiore di 16 anni. Occorre iscriversi entro il 14 gennaio. Per info rivolgersi al Comune o telefonare al 3298506665