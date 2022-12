Barge copre le spese per le luminariegrazie alle donazioni della "Cena in bianco" della Pro Loco

L’Amministrazione Comunale di Barge intende ringraziare l’Associazione Turistica Pro Loco locale per aver scelto di farsi carico delle spese inerenti le luminarie natalizie che quest’anno adornano la città di Barge.

L’Associazione, in particolare, ha deciso di devolvere in favore delle luci di Natale le donazioni ricevute in occasione della cosiddetta “Cena in bianco”, organizzata dalla Pro Loco stessa e svoltasi lo scorso luglio nell’ambito delle “Golosità del Monviso”.

Sono state così coperte le spese per le nuove luminarie collocate su Viale Mazzini, per i trentadue punti luce dislocati nel centro del paese e in generale per i relativi costi energetici.