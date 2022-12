Conosci il gioco del Padel? Vuoi provare gratuitamente?

Il Boves Padel Club è la struttura più grande del Cuneese con i suoi 4.000 m² interamente indoor, pronta ad accogliere i numerosi appassionati di questa disciplina che ormai non è più una novità ma una vera e propria realtà.

Per aiutare le persone a capire meglio come funziona questo sport, diamo loro la possibilità di venire a provare il padel gratuitamente presso il nostro centro sportivo.

Per questo motivo abbiamo appena stampato dei flyer da distribuire soprattutto nelle scuole per fare conoscere non solo ai bambini ma a tutte le famiglie questo nuovo e divertente sport.

Andiamo a scoprire che cos'è il Padel.

Il Padel è molto simile al tennis, seppur diverso, è un ottimo sport da far praticare a bambini e ragazzi. Ci sono due grossi vantaggi del padel rispetto ad altri sport. Innanzitutto, si tratta di un'attività ancora poco praticata, per cui è molto più semplice farsi spazio ed emergere, partecipare a gare e competizioni in cui bambini e ragazzi possono divertirsi.

Inoltre si tratta di uno sport molto intuitivo e facile, si impara in fretta e le partite sono molto divertenti! C'è anche un altro plus: chi pratica padel regolarmente assicura che sia uno sport in cui si fa subito amicizia, anche con l'avversario, perché a fine partita si trascorre sempre del tempo insieme!

Prenota la tua prova gratuita chiamando il numero 346-1193697

Per maggiori informazioni https://bovespadelclub.it/

Facebook https://www.facebook.com/bovespadelclub

Instagram https://www.instagram.com/bovespadelclub/