Il Marocco approda ai Quarti di Finale nel Mondiale: esplode la festa per le strade di Cuneo (VIDEO)

La festa esplode per le strade di Cuneo: il Marocco è ai Quarti di Finale

Grande festa a Cuneo per l'incredibile vittoria del Marocco ai rigori sulla Spagna ai Mondiali di calcio in Qatar.

Al triplice fischio finale la comunità marocchina si è riversata con le auto per le strade del centro a clacson spiegati, per poi ritrovarsi in piazza Galimberti a festeggiare un insperato quanto inatteso passaggio ai Quarti di Finale nella massima rassegna calcistica.

Il Marocco diventa così la quarta squadra africana a raggiungere i Quarti di Finale in un Mondiale, la prima volta in assoluto per la nazione: di Hakimi il penalty decisivo. Stasera conoscerà l'avversaria che scaturirà dalla sfida tra Portogallo e Svizzera.