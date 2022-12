"IlluminaMondovì": la città si veste a festa con speciali proiezioni sulle chiese [FOTO]

Il primo assaggio di Natale Mondovì lo aveva avuto con il ritorno dello spettacolo immersivo "Luci a Piazza" che, dallo scorso 26 novembre, illumina i palazzi storici del rione alto della città (leggi qui).

Luci a led, orari di illuminazione ridotti e allestimenti aerei. Così la città rispetta il difficile momento legato al caro energia senza rinunciare all'atmosfera magica delle feste.

Non finisce qui però. E' stato presentato infatti questa mattina, martedì 6 dicembre, il programma completo delle iniziative che accompagneranno le feste del 2022.

“Ringrazio tutti gli enti e le associazioni che hanno reso possibile la realizzazione di questo programma” - ha detto il sindaco di Mondovì Luca Robaldo - “Quest’anno, viste le difficoltà legate al caro energia, ogni città ha scelto come meglio conciliare l’organizzazione delle attività natalizie. Mondovì è riuscita, grazie ad associazioni di categoria e privati, a rendere le festività anche solidali, dando un contributo concreto ai cittadini in difficoltà”.

15mila euro il costo per sostenere gli allestimenti natalizi in città: i consumi saranno però contenuti grazie a tecnologia a led di ultima generazione (l'installazione più grande consuma 180 watt). Inoltre, tutte le luci sono temporizzate e si spegneranno dopo la mezzanotte.

Illuminazioni ma anche solidarietà: è stata infatti lanciata nelle scorse settimane una raccolta fondi, nata dalla collaborazione tra Confcommercio Ascom Monregalese con l’amministrazione comunale, Confartigianato e Confesercenti.

Numerose imprese ed aziende hanno aderito al progetto, donando le somme che consentiranno gli allestimenti natalizi in ogni rione, ma allo stesso tempo saranno utili per stanziare ulteriori fondi destinati ai cittadini in difficoltà che saranno aiutati attraverso la Caritas Diocesana.

“Sono davvero emozionato e grato per la realizzazione di questo fitto programma di eventi” - ha dichiarato l’assessore Alessandro Terreno - “È stato un lavoro intenso, ma di squadra e credo che questo sia il miglior modo di lavorare per la città”.



Presenti in Comune anche i rappresentanti delle associazioni di categoria.



“Una serie di iniziative che coinvolgono forse per la prima volta non solo il centro ma tutti i rioni” - ha detto Carlo Comino presidente di Ascom e consigliere di Fondazione CRC - “Mondovì non rinuncia al Natale però in maniera rispettosa delle difficoltà attuali del periodo”.



Dello stesso avviso Davide Sciandra, presidente di Confartigianato zona di Mondovì: “Gli artigiani sono sempre disponibili per lavorare insieme a favore della città”, ha ricordato portando i saluti dei vertici dell’associazione.



“Ringrazio l’amministrazione per averci coinvolti” - ha detto Mauro Botta di Confesercenti - “che questo sia solo il primo di tante iniziative da realizzare insieme”.



“Ci saranno quattro visite guidate gratuite che coinvolgeranno Breo e Piazza” - ha svelato l’assessore Francesca Botto - “Anche in questo caso i ringraziamenti da fare sono tanti. Il Natale a Mondovì avrà così anche una vasta offerta culturale”.

Alla presentazione è intevenuto anche il consigliere Davide Oreglia, rappresentante della Caritas Diocesana che ha ringraziato per dare la possibilità di aiutare i cittadini in difccoltà attraverso questa iniziativa: "I fondi raccolti attraverso questo progetto si aggiungono agli aiuti già stanziati dal Comune per il caro bollette (leggi qui) e nello specifico verranno utilizzati per potenziare e sostenere i punti di ascolto nei vari rioni della città".

ALLESTIMENTI LUMINOSI

Installazioni a basso consumo grazie a led di ultima generazione, in dettaglio:



Pacco regalo gigante - Piazza Martiri

Pacco regalo + Allestimento albero - Piazza Santa Maria Maggiore

Cornice luminosa - Piazzetta Comino

Albero di Natale - Piazza Monsignor Moizo

Sfera luminosa - Piazza San Pietro

Albero di Natale + Pacco Regalo - Piazza Roma

Rione Altipiano/Ferrone:

Allestimento alberi - Corso Italia, Piazza Monteregale

Renna - Aiuola via San Bernardo

Rione Sant'Anna: Albero di Natale - Piazza della Chiesa Sant'Anna

Rione Carassone: Allestimento alberi - Piazza della Chiesa Sant'Evasio

Rione Borgato: Albero di Natale

[Il redenring degli allestimenti che sono in corso di installazione in queste ore]



ALLESTIMENTO AEREO NATALIZIO

per le vie del centro storico e rione Carassone (via Rosine, via Botta)

Il programma delle attività è stato presentato da Mattia Germone, presidente dell’associazione “La Funicolare” che ha rivolto un applauso a tutti i volontari che hanno lavorato per l’installazione delle luminarie.

In città ci saranno sia punti interesse come le casette di Natale e la pista di pattinaggio in piazza Cesare Battisti, la Casa di Babbo Natale in via Piandellavalle e punti luminosi in tutti i rioni e le video proiezioni su alcune chiese.

Già negli scorsi giorni sono stati accesi alcuni speciali mapping sulle chiese del concentrico: sulla facciata di Sant'Agostino in piazza mons. Moizo, in piazza Roma e sulla parrocchia di Sant'Anna Avagnina.

IL PROGRAMMA

BABBO RUN | Corsa non competitiva nel centro storico di breo e arrivo a piazza

giovedì 8 dicembre - partenza in Piazza Roma alle 15

SFILATA DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA CON MUSICHE DI NATALE

sabato 17 dicembre - per le vie del centro storico

SPETTACOLO DELLA SCUOLA DI DANZA “LA TERNA”

domenica 18 dicembre - Piazza Maggiore

A PIÙ VOCI | Canti di Natale con i Santa’s Singers

domenica 18 dicembre ore 16

NATALE IN CONSOLLE | Aperitivo e animazione nel centro storico

Venerdì 23 dicembre - presso i bar aderenti

IL PRESEPE LIGNEO di “Mario Ceroli” | Visita

Cripta del Duomo

ITINERARI TEMATICI PER LA CITTÀ | Visite gratuite con guida

Partenza presso chiosco info-point turistico Corso Statuto - dettagli su calendario e prenotazioni a questo link.

RE MERCANTE | Mercatini

dal 6 all’8 gennaio 2023 - Piazza

RADUNO AEROSTATICO INTERNAZIONALE DELL'EPIFANIA

dal 6 all’8 gennaio 2023 - Zona decollo Corso Inghilterra

LA MAPPA

ORARI

Il mapping in piazza Maggiore sarà visibile, in piazza Maggiore, a partire da sabato 26 novembre tutti i sabati e le domeniche e dall'8 dicembre all'8 gennaio tutte le sere, dalle 19 alle 24.

Dal tramonto visibili tutte le illuminazioni sulle facciate delle chiese.