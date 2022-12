“La musica del Natale":a Bra un viaggio nella tradizione europea con il concerto del gruppo “Henno de Rose”

Sarà un omaggio alle radici provenzali di San Giuseppe Benedetto Cottolengo il concerto di Natale in programma a Bra, presso la casa natale del Santo della carità (corso Cottolengo n. 8).

L’appuntamento è per domenica 18 dicembre, alle ore 15.30, con la musica del gruppo “Henno de Rose”, nato e formatosi a Coumboscuro, un angolino delle valli cuneesi dove vengono custoditi gelosamente dialetto e tradizioni provenzali, appunto.

I componenti della formazione (che significa “La Signora del Rodano”, simbolico omaggio alla terra del sole) propongono il repertorio dei “Nouvè”, composizioni di Natale che in Provenza hanno antica tradizione e che sono semplicemente le canzoni cantate nel periodo natalizio. Per capire il fenomeno popolare dei “Nouvè” basti dire che sino ad oggi non è stato ancora possibile raccogliere l’infinita produzione musicale avvenuta dal secolo XV sino ad oggi.