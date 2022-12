Mango, il presepe di luce illumina il paese fino al 6 gennaio

Anche quest'anno all'8 dicembre a Mango si illumina il presepe di luce che rimarrà acceso tutti i giorni dalle 17 alle 24 fino al 6 gennaio.

Inoltre in paese, arricchito dalle luminarie, si possono ammirare nelle vetrine dei negozi originali presepi realizzati, anche questi da volontari dell'associazione Manganum con materiale di recupero così come gli alberelli che rallegrano le vie del centro storico.

Il 17 dicembre a partire dalle 20,30 nel salone dell'Oratorio ci sarà una CHINA organizzata in collaborazione con il gruppo alpini ed il cui ricavato sarà utilizzato per la messa in sicurezza di un tratto della Gnomovia dove fate e gnomi proseguono i lavori per garantire grandi sorprese a bambini e adulti già dai primi mesi del prossimo anno 2023. Un buon piatto di pasta in compagnia chiuderà la serata.

Domenica 18 alle 15.30 “ la piccola compagnia teatrale di Mango” esordirà con un allegro spettacolo mentre la compagnia IL VOLO e l'associazione INSIEME al MARGINE presenteranno un loro spettacolo di burattini.