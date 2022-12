Natale con il "Geriatrio" a Cuneo e Mondovì per fare del bene

L'Associazione bocce quadre quest'anno intende fare gli auguri di Natale con qualche novità.

L'intento è di dare vita ad uno spettacolo natalizio in teatro e al contempo di riuscire a fare un po' di beneficenza ad alcuni anziani ospiti nelle case di riposo Casa Famiglia di Cuneo e Sacra Famiglia di Mondovì.

"La nostra proposta organizzativa - spiegano dall'associazone - è stata sposata immediatamente con entusiasmo dal gruppo del Geriatrio Pippo Bessone, Pelo Gregorio e Attilio Ferrua alias Giulio Pastiglio. La speranza ovviamente è anche quella di far divertire il pubblico che presenzierà ai due spettacoli previsti per lunedì 19 dicembre al Cinema Teatro Lanteri di Cuneo e martedì 20 dicembre al Cinema Teatro Bertola di Mondovì (entrambi gli spettacoli sono in cartellone alle ore 21)."

I tre artisti geriatrici sono, come noto, ancora molto arzilli nella voce e nell'umore e perciò siamo certi che sapranno allietare il pubblico con la loro bravura artistica, con il loro garbato umorismo, con la dolce poesia dei loro testi e la delicata sonorità delle loro arie (intese quali composizioni musicali).

A tutti gli spettatori verrà fatto dono di un prezioso ed unico KIT BQ NATALIZIO 2022 (LIMITED EDITION) con bocce quadre stupendamente glitterate per l’occasione una ad una dal nostro Presidente.

Le prevendite sono partite il 1° dicembre con un picco inaspettato di richieste per cui invitiamo tutti gli interessati a non tentennare e senza esitazione alcuna a recarsi al punto prevendita indicato nelle rispettive locandine.