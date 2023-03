Peveragno: ore di volontariato settimanale e nuovi laborati a 'Villa Fiorita', con il progetto Rotaract

Si terrà a Peveragno, nella struttura di 'Villa Fiorita' l'iniziativa 'Gift Your Time' del progetto Rotaract, nella quale i membri del club hanno deciso di portare nelle residenze per anziani del territorio italiano un sostegno concreto e solidale caratterizzato da sentimenti di convivialità, condivisione e amicizia.



'Villa Fiorita' risulta inserita nel contesto di una splendida villa settecentesca immersa in un terreno di 35.000 metri quadri, e risponde a bisogni differenti come nucleo RSA, soggiorni protetti, nucleo Alzheimer e nucleo sclerosi multipla, offrendo percorsi personalizzati alle esigenze specifiche di ognuno.



I soci del Rotaract Club Cuneo Provincia Granda presteranno due ore di volontariato settimanali presso la residenza da inizio dicembre 2022 fino a giugno 2023. Uno o due volontari, ogni fine settimana, porteranno il loro personale contributo tramite la realizzazione di alcuni laboratori (cucina, attualità, attività e cineforum), nell'ambito di un progetto di potenziamento cognitivo in collaborazione con gli educatori e psicologi della struttura. Nel mese conclusivo del progetto, poi, un evento dedicato vedrà la condivisione dei risultati del progetto insieme al bilancio dell’esperienza.