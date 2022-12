Se una cosa non la racconti, semplicemente non esiste: a Quarta Parete due scrittori della Granda

Una puntata dedicata al territorio e alla sua narrazione.

Perché se una cosa non la racconti, semplicemente non esiste.

A Quarta Parete, in onda stasera alle 21 su Targatocn e LavocediAlba e sulle nostre pagine Facebook, la giornalista Barbara Simonelli dialogherà con due scrittori della provincia di Cuneo.

Paola Gula, nota giornalista e scrittrice della Granda, con una passione per il cibo, la letteratura e le curiosità della provincia, che mixa in modo egregio nei suoi romanzi. Per "Caffè corretto" ha di recente vinto il premio speciale Milano Donna.

E, ancora, Silvano Bertaina, che ha appena pubblicato "Smonumentando", frutto delle sue scorribande per la provincia Granda, di cui racconta aneddoti, personaggi e monumenti.

Una puntata che mette al centro un territorio, quello della provincia di Cuneo, sempre più attrattivo e apprezzato, attraverso due voci che da sempre ne hanno colto le potenzialità e l'originalità, raccontandolo in forma di romanzo o diffondendone segreti e curiosità.