Strade, trasporti, scuole: dai sindaci del Racconigese l'elenco delle urgenze al presidente Robaldo

“Ringraziamo il presidente Robaldo per la visita sui nostri territori e per il tempo che ci ha dedicato – ha commentato il sindaco Oderda al termine dell’incontro -. È stato un confronto schietto e sincero sui temi della viabilità, dei trasporti e dell’edilizia scolastica , ora siamo sicuri di poter contare sul supporto degli organi provinciali su queste tematiche così importanti per i cittadini”.

Per quanto concerne il tema della viabilità, sarà cura dei sindaci far pervenire in Provincia le segnalazioni dei tratti stradali più pericolosi e su cui sono necessari rapidi interventi per la messa in sicurezza.

Identico confronto vi sarà sulle necessità degli edifici scolastici che ospitano gli istituti superiori, mentre per quanto riguarda i trasporti si è condivisa la necessità che vengano celermente ripristinate a Racconigi le fermate ferroviarie, purtroppo soppresse negli ultimi anni, in modo che la mobilità dei cittadini possa tornare a essere più efficiente, oltre che più compatibile con le sempre più importanti tematiche relative alla salvaguardia dell'ambiente e al risparmio energetico.