Camion per il trasporto animali si ribalta a Cavallermaggiore: ferito il conducente, morti una trentina di maiali

Incidente ieri sera a Cavallermaggiore, in via Bra, dove un camion con rimorchio per il trasporto di animali vivi si è ribaltando finendo in un prato ai lati della carreggiata.

Il mezzo aveva a bordo oltre 100 maiali, di cui una trentina morti in seguito all'incidente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cavallermaggiore, il personale sanitario del 118 e le squadre dei Vigili del Fuoco di Saluzzo, Savigliano, Cuneo e Racconigi, ancora presente questa mattina per ultimare le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Il conducente è stato affidato alle cure dei sanitari.