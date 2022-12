In tre preparavano l'assalto a un bancomat di Castagnito: il colpo sventato dai Carabinieri [VIDEO]

I militari dell'Arma davanti all'istituto di via Alba a Baraccone di Castagnito

Avevano appena iniziato a estrarre l’attrezzatura dagli zaini i tre uomini sorpresi alle prime ore del giorno dai Carabinieri della Compagnia di Alba in frazione Baraccone a Castagnito, poco prima che potessero realizzare un furto ai danni del bancomat della locale filiale di Banca d'Alba.

L’attenzione della pattuglia del Nucleo Radiomobile (Norm) albese è stata attirata dai tre uomini vestiti di scuro che alla vista dell’auto con i colori d’istituto hanno tentato, invano, di sfruttare le ombre della notte per nascondersi. Non appena i Carabinieri hanno tentato di avvicinarsi alla banca, i tre si sono dati a precipitosa fuga nelle attigue campagne. Durante la corsa uno dei tre soggetti ha lasciato cadere uno zainetto azzurro, poco prima di riuscire a far perdere le proprie tracce, aiutati dal buio della notte.

Recuperato lo zaino i militari hanno ispezionato il perimetro della banca e recuperato un secondo zaino, per poi notare che i tre malfattori avevano anche oscurato le telecamere della zona con del nastro isolante.

Una prima ispezione sommaria del contenuto degli zaini ha reso evidente che l’intento fosse quello di compiere un furto ai danni degli sportelli bancomat presenti nella zona, vista la presenza di vari attrezzi da lavoro, computer e di quello che, a prima vista, sembrava un piccolo quantitativo di esplosivo.

Proprio tale ultima circostanza ha fatto sì che venisse richiesto l’ausilio, oltre che delle altre pattuglie della stessa Compagnia di Alba presenti in circuito, anche degli artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Torino, che, giunti in breve sul posto, hanno messo in sicurezza il contenuto degli zaini.

Verosimilmente, vista la presenza, tra il materiale rinvenuto, anche di un computer portatile, l’intento dei tre uomini era quello di attaccare il bancomat con la tecnica del cosiddetto “jackpotting”, vale a dire connettendosi informaticamente all’ATM per costringere il software a rilasciare il contante contenuto nella cassetta di sicurezza.

L'INTERVENTO DEGLI ARTIFICIERI [VIDEO]

Ancora una volta, quindi, la costante presenza dell’Arma sul territorio è risultata decisiva per impedire che un reato venisse consumato, grazie anche all’acume dei due Carabinieri, che non hanno trascurato i movimenti guardinghi dei malintenzionati. La sicurezza dei cittadini è stata anche garantita con l’immediato intervento degli artificieri dell’Arma, che ha consentito di scongiurare eventuali esplosioni.

Sono in corso le indagini finalizzate all’identificazione degli autori del tentativo di reato, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, immediatamente informata dai Carabinieri di Alba.