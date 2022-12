Fuori pericolo il 20enne rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a San Martino di Barge

E' fuori pericolo il ragazzo di 20 anni coinvolto stamattina in un incidente sul lavoro a San Martino di Barge, nell'azienda agricola di famiglia in via Pian Ruà. Intubato sul posto ed elitrasportato in codice rosso al CTO di Torino, il giovane è stato estubato ed è vigile e cosciente, come informano dal nosocomio.

Il ventenne era stato investito da un carico di materiali rovesciatosi da un muletto. Le sue condizioni erano inizialmente sembrate gravissime ma, con il passare delle ore, sono fortunatamente migliorate.