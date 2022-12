A cosa è dovuta la carenza di vitamina B

Le vitamine del gruppo B sono diverse e hanno svariate funzioni a partire dalla qualità della pelle, la produzione dei globuli rossi e il funzionamento del sistema nervoso. La carenza da Vitamine B può provocare quindi differenti problematiche per la nostra salute.

Si tratta di vitamine importantissime per la salute e anche per la mente e la concentrazione.

Per prima cosa vediamo quali sono tutte le vitamine del gruppo B: Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B6, Vitamina B7, Vitamina B9, Vitamina B12.

Tutte queste vitamine concorrono al nostro buono stato di salute: la vitamina B1 è coinvolta nel metabolismo energetico e serve per mantenere la funzionalità del sistema nervoso; la B2: è coinvolta nel metabolismo energetico e favorisce la salute degli occhi; la B3: sempre nel metabolismo energetico, favorisce la digestione, lo sviluppo cellulare e la salute della pelle.

La Vitamina B6 gioca un ruolo importante nel sistema immunitario ed è coinvolta nel metabolismo; la B7 favorisce il funzionamento del sistema nervoso.

La Vitamina B9 favorisce la produzione dei globuli rossi e lo sviluppo sia embrionale che fetale. La B12 è coinvolta nel funzionamento del sistema nervoso e nella produzione di globuli rossi.

Come appena visto, le Vitamine del gruppo B sono molto importanti per la produzione dei globuli rossi, per il metabolismo energetico e il funzionamento del sistema nervoso. Avere una giusta concentrazione di queste vitamine fa si che si possa evitare la stanchezza, il cattivo umore così come anche l’affaticamento e l’irritabilità. Si ha carenza di vitamina B in caso di alimentazione scorretta, negli anziani e nelle donne in stato gestazionale, ma anche in pazienti con patologie che non permettono il giusto assorbimento intestinale come ad esempio la celiachia.

I sintomi sono appunto la stanchezza, la confusione mentale, l’irritabilità. I sintomi sono sempre legati alla vitamina B specifica di cui si è carenti. Si può evincere una carenza di vitamina B anche a partire dallo stato della pelle, con secchezza, rossori, ruvidità e in generale una pessima qualità della pelle.

Come combattere la carenza di Vitamine del gruppo B

In caso di carenza, si può aumentare il consumo di vitamina B con alimenti di origine animale come la carne, fegato, pesce uova, latte e latticini. Alcune si trovano anche nei vegetali come patate, frutta e cereali, legumi, frutta secca e semi. Proprio per l’alto numero di alimenti ricchi di queste vitamine, una dieta equilibrata può prevenirne la carenza. Bisogna stare anche attenti a non sovraccaricare l’organismo di queste vitamine e spesso è meglio rivolgersi al proprio medico per vedere anche se integrare la dieta con prodotti specifici come ad esempio Benexol.

L'assunzione di integratori è utile proprio per monitorare la quantità e la qualità delle vitamine che assumiamo. Benexol Compresse si usa negli stati carenziali di vitamine B1, B6 e B12 e loro diverse forme cliniche. È una terapia coadiuvante nelle nevriti non carenziali e in corso di radioterapia.

Una delle vitamine del gruppo B di cui si sente parlare principalmente è la B 12 chiamata anche la vitamina dell'energia proprio per il suo essere energizzante nel funzionamento dell’organismo. Non abbiamo un importante fabbisogno di questa vitamina ed è presente in modo scarso nel nostro organismo anche se rappresenta un punto essenziale per la salute.

Come per tutto il gruppo delle Vitamine B, la carenza è data da una alimentazione sbagliata ma può anche essere causata da un assorbimento condizionato negativamente da uso di medicinali come la pillola anticoncezionale, sonniferi e antibiotici. Il nostro organismo è in grado di immagazzinarne solo una piccola parte che viene subito utilizzata ed eliminata sempre in modo repentino. Deve esserci quindi un ricambio costante e un ingresso quotidiano.

Dobbiamo fare attenzione a stati di forte stress o di infezioni batteriche che possono causarne un abbassamento consistente. L’assorbimento è invece favorito dalla vitamina C ed E, da ferro e calcio. Inoltre anche in presenza di una giusta alimentazione possiamo vanificare l’assunzione corretta con i modi di cottura sbagliati. Infatti la cottura e la bollitura possono distruggere gran parte delle vitamine presenti nell’alimento consumato fresco. Anche le farine se troppo raffinate e mal conservate portano alla perdita delle vitamine. Buona norma quindi consumare cibi freschi privi di cottura e di usare farine integrali e non raffinati.

Tra i sintomi che possono diventare un campanello di allarme, oltre alla perdita di attenzione, stanchezza e debolezza, diminuzione di energia e lievi dispnee, troviamo anche il formicolio a mani e piedi e la sensazione di spilli quando i piedi si stanno per addormentare. In caso di sintomi persistenti bisogna sempre avvertire il proprio medico curante così da verificarne la causa e prendere provvedimenti.

Una delle patologie a cui si può andare in contro a causa di una carenza di Vitamina B12 è l'anemia, dovuta proprio dal mancato assorbimento di questi nutrienti fondamentali alla produzione di globuli rossi sani. Anche in questo caso possono essere diverse le concause che portano all'anemia: uno scarso apporto di vitamine nell'alimentazione in aggiunta d un difetto nella produzione di globuli rossi con base genetica ad esempio.